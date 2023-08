Ecco come Pedemontana attraverserà la Brianza: lo spiegano i vertici dell'Autostrada Lombarda

A Lissone una serata per fare chiarezza su Pedemontana, sulla grande Autostrada che attraverserà la Brianza. Il 13 settembre è la data ultima per la presentazione da parte degli enti, dei comuni e dei cittadini coinvolti dall'attraversamento della tratta D delle osservazioni in merito al progetto consegnato all'inizio del mese di agosto ai comuni coinvolti e che nel frattempo si sono rivolti a uno studio legale. Poi si partirà con gli espropri. Mentre è già pronto il progetto della tratta che attraverserà Lissone.

E proprio in merito al progetto il 20 settembre alle ore 21 nel municipio di Lissone (nella sala del consiglio comunale) si svolgerà una Commissione proprio con i vertici di Pedemontana. Un incontro aperto al pubblico (ma durante il quale i cittadini non avranno possibilità di intervenire) che vedrà i vertici dell’Autostrada Lombarda spiegare il progetto, in particolare quello che investirà la tratta lissonese, e rispondere alle domande dei consiglieri.

“Il 19 luglio i consiglieri comunali Luca De Vincentis (Vivi Lissone) e Marino Nava (Il Listone lista civica), in forza del loro ruolo di commissari della Commissione IV Territorio e recependo le richieste delle proprie Liste e di vari cittadini, hanno richiesto e promosso la convocazione di una Commissione dedicata per fare il punto ed avere informazioni direttamente da Autostrada Pedemontana Lombarda – si legge nella nota stampa congiunta delle due liste civiche di opposizione -. La richiesta al presidente della Commissione Andrea Carraretto aveva lo scopo, infatti, di invitare in città i massimi esponenti di Pedemontana ai quali poter rivolgere domande, dubbi, critiche, perplessità e relazionare su specifiche esigenze del nostro Territorio”. Richiesta accordata: il 20 settembre alle 21 i vertici di Pedemontana incontreranno i consiglieri comunali di Lissone.

“Siamo molto soddisfatti dell’appuntamento convocato che vedrà l’interesse dei commissari, di tutti i Consiglieri comunali che vorranno partecipare ed anche la possibilità di assistere di molti cittadini, riunitisi anche nel “Comitato per la Difesa del Territorio”, per avere informazioni e poter consapevolmente circostanziare cosa potrebbe accadere o meno, nel breve, a Lissone. Un servizio, quindi, utile a tutti”, conclude la nota ufficiale. I cittadini sono invitati a inviare eventuali domande e/o richieste di chiarimenti agli indirizzi di posta elettronica info@listonelistacivica.it e vivilissone@gmailcom.

L'Autostrada a 8 corsie

Pedemonatana avrà un importante impatto su Lissone. “L'autostrada a 8 corsie passerà sotto la scuola elementare Gianni Rodari di Bareggia – si legge nel post pubblicato alcuni giorni fa sulla pagina Facebook del Comitato difesa del territorio -. Passerà a 230 metri dalla chiesa di Bareggia, a 10 metri dal cimitero di Bareggia e dagli orti comunali adiacenti. Attraverserà perpendicolarmente via Santa Margherita e passerà a 250 metri dall’oratorio di San Giorgio”. Il Comitato ha postato sui social la piantina dove viene indicato il passaggio di Pedemontana nel tratto lissonese, sollevando anche molte preoccupazioni per la fase cantieristica. “Viste le dimensioni enormi dell'Autostrada, sarà un'area del cantiere enorme e durerà un numero imprecisato di anni”.

Il passaggio di Pedemontana a Lissone

Dove passerà a Lissone

“Lissone vive già il problema della cementificazione e della mancanza di aree verdi - aveva spiegato Marco Donadel in una precedente intervista a MonzaToday -. Verrebbe intaccata una delle poche aree verdi rimaste. Santa Margherita verrebbe così stretta tra la Statale 36 e Pedemontana, con un grave inquinamento acustico e dell’aria. La viabilità diventerebbe ancora più pericolosa. Diventerebbe difficile anche spostarsi in bicicletta pedalando accanto ai camion che sfrecciano. La frazione verrà tagliata e per andare a Lissone o comunque uscire da Santa Margherita servirebbe l’auto. Un bel problema, soprattutto per gli anziani”. A ciò si unisce anche la paura per gli scavi. “Inutile nascondersi, il problema diossina esiste - aveva dichiarato alcuni mesi fa -. La terra verrà smossa e logicamente la diossina si muove nell’area: non resta ferma come qualcuno ci vuol far credere entro certi limiti. Verrà anche trasportata sui camion che attraverseranno il territorio. Perché dobbiamo rischiare tutto questo per un’Autostrada che non serve? Un’Autostrada i cui costi di percorrenza, abbiamo già visto, sono elevati e quindi poco appetibile per gli automobilisti”.