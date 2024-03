Passa la processione: ecco le strade chiuse al traffico

Quartiere Cristo Re blindato per il passaggio della Via Crucis. Questa sera, venerdì 22 marzo, la processione dei fedeli attraverserà le vie del rione. Come si legge sul sito del Comune di Monza dalle 20:30 sino alle 22 (e comunque sino al passaggio del corteo), è vietata la circolazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati. Il corteo partirà dalla chiesa di Cristo Re e attraverserà poi le vie; Tolomeo; Bertacchi; Papini ; della Gera; Gadda; viale Libertà; Tolomeo; Ragazzi del ’99 ; della Villora; via G. Tosi; Amundsen per poi ritornare alla chiesa di via Parmenide.