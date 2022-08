Ad agosto arrivano gli "angeli in divisa": i vigili consegnano medicine e spesa agli anziani

Gli agenti della Corpo di polizia locale Brianza Est non vanno in vacanza e in questo mese di agosto, oltre alle consuete attività di controllo del territorio, si trasformano in "angeli in divisa" per aiutare gli anziani soli e le persone fragili che rimangono in città.

A chi è rivolto

Grazie anche al supporto dei volontari della protezione civile è stato predisposto un servizio di consegna a domicilio della spesa e delle medicine a chi vive nei comuni di Bellusco, Mezzago, Cavenago Brianza e Ornago. Un'attività che era già stata effettuata con successo durante il periodo del lockdown. Anche in quel caso i cittadini più fragili non erano rimasti soli: volontari e agenti della polizia locale consegnavano a casa farmaci e spesa. E proprio sulla scorta dell'ottima riuscita di quella iniziativa la polizia locale Brianza Est ha deciso di ripetere il servizio.

"Vicino a chi resta da solo"

"Abbiamo tutti provato cosa significa la solitudine, nei giorni della pandemia e del lockdown - fanno sapere dal comando -. Ma c’è chi vive questa condizione quotidianamente, con maggiori difficoltà in estate quando i nostri paesi si svuotano e le difficoltà sembrano maggiori. Per questo motivo, sulla scorta della positiva collaborazione con i gruppi di protezione civile che operano sul territorio, abbiamo proposto di riprendere il servizio di consegna a domicilio di cibo e farmaci o per altre necessità che dovessero avere i cittadini più deboli da lunedì 8 agosto al 20 agosto 2022. Noi saremo presenti al servizio dei cittadini, per una comunità veramente solidale che non dimentica, soprattutto durante il periodo estivo, chi è meno fortunato". Un servizio pensato proprio nelle due settimane centrali del mese quando figli e parenti sono in vacanza e chi resta in città (e in molti casi non è automunito) e non ha una rete di amicizie alle quali rivolgersi può chiedere aiuto direttamente alla polizia locale.

A chi telefonare

Chi ha bisogno può telefonare al numero 039.62083250 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Inoltre gli agenti della polizia locale invitano i cittadini che sono a conoscenza di situazioni di anziani soli, tentativi di truffa, animali abbandonati di telefonare al numero di emergenza 039.62083232.