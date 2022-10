Preparativi in corso per il grande villaggio di Natale in piazza

A Brugherio torna il Villaggio di Natale. Atmosfere di festa, lucine, decorazioni e divertimento per tutti. Per rendere più attrattivo il villaggio di Natale il comune sta lavorando anche all'allestimento, con casette di legno dove trovare idee regalo. Al momento non sono state ancora rese note le attività di intrattenimento previste tra cui potrebbe esserci ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio, come avvenuto lo scorso anno. Per il programma si attendono ancora la conferme ufficiali.

Quel che è certo è che Brugherio anche quest'anno per Natale avrà il suo Christmas Village. E sarà presente in piazza Roma dal 3 dicembre all'8 gennaio 2023. Intanto il comune ha predisposto un avviso per i commercianti. "L'Amministrazione comunale mette a disposizione degli operatori commerciali alcune casette per la vendita o somministrazione.

"In occasione delle prossime festività natalizie, l’Amministrazione comunale intende riproporre il “Villaggio di Natale” in piazza Roma, a partire da sabato 3 dicembre e fino a domenica 8 gennaio 2023. All’interno del “Villaggio di Natale” si intende mettere a disposizione delle realtà commerciali brugheresi 5 spazi di vendita o somministrazione, da collocare nelle casette che saranno installate in piazza Roma; da lunedì 26 dicembre gli spazi a disposizione diventeranno 7" si legge sulla comunicazione ufficiale.

"Le casette saranno proposte ai commercianti in maniera gratuita, con il vincolo dell’apertura continuativa per almeno una settimana dal sabato al venerdì e dell’apertura con i seguenti orari: - da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19. Nel periodo dal 24 dicembre all’8 gennaio, le casette dovranno essere aperte continuativamente dalle 9 alle 19 tutti i giorni".