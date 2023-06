L'anatra con i suoi piccoli e il rondone salvati dalla polizia locale

Nella mattinata del 19 giugno la polizia locale di Villasanta è stata impegnata su più fronti per salvare alcuni animali in difficoltà.

Nell’ora di punta sono stati infatti chiamati a intervenire nella trafficatissima rotonda di piazza Oggioni dove alcuni passanti hanno notato un’anatra con i piccoli zampettare e attraversare la strada. In un primo momento gli stessi passanti hanno fermato le auto che sopraggiungevano per indirizzare la famigliola di anatidi verso il muro del parco. Al loro arrivo, gli agenti hanno poi concluso l'operazione di salvataggio scortando i volatili e accompagnandoli attraverso l’ingresso del Parco di via don Galli.

Si trovava invece in via Marinetti il piccolo esemplare di rondone probabilmente caduto dal nido e finito per strada. Ad allertare la polizia locale un residente, che primo ha trovato il piccolo rondone,una specie protetta di uccello migratore. Arrivati sul posto gli agenti hanno recuperato il volatile, gli hanno dato da bere con un cucchiaino e si sono accordati con la protezione civile Monza soccorso per il trasporto del piccolo esemplare nella riserva Wwf del bosco di Vanzago.