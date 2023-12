In Brianza ritornano le bandiere della pace: un presidio in piazza

Villasanta dice no alla guerra. Tornano in piazza le bandiere arcobaleno. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza don Gervasoni.

“La manifestazione a difesa dei diritti di tutti i popoli – si legge nel volantino –. Contro l’odio e la guerra mettiamo la parola pace”. Il presidio è stato organizzato da Pd, Spi Cgil, Democratiche e la lista civica Cittadini per Villasanta. Durante il presidio sono previsti diversi interventi. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare e a dire il proprio no alla guerra. Intanto il giorno successivo, domenica 17 dicembre, alle 16.30 ai Boschetti Reali di Monza è previsto un altro presidio per riaccendere i riflettori sulla guerra in Ucraina dando voce ai numerosi profughi giunti anche a Monza e Brianza.