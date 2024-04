In Brianza la maxi fagiolata western in onore di Bud Spencer e Terence Hill

Per gli appassionati di Bud Spencer e di Terence Hill un appuntamento culinario da non perdere. Una serata di fagiolata western. Appuntamento culinario, ma non solo, per gli appassionati del genere: il 13 aprile alle 20.30 al locale Ultima Spiaggia Circulin di Villasanta (piazza Sant’Alessandro), un menù tutto western: fagioli alla Trinità con salsiccia, acqua, vino o birra, dolce e caffè (costo 25 euro).

L’evento è stato organizzato in occasione del quinto anniversario di fondazione della Tribute Sketch “I quattro dell’Ave Maria” che nel corso della serata si esibirà in alcune esilaranti scenette in onore di Bud Spencer e di Terence Hill. "I Quattro dell'Ave Maria" sono un gruppo di amici che condividono la passione per i film di Bud Spencer e Terence Hill, e che nei locali ripropongono le migliori scene dei loro eroi accompagnate da colonne sonore, parti recitate e rumori tipici dei loro film (cazzotti, schiaffi, padellate). Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del locale.