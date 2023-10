Per lui l'obiettivo principale è valorizzare il lavoro della squadra di professionisti che è stato chiamato a guidare, conscio delle tante sfide che il sistema sanitario odierno sta attraversando.

Ha preso servizio in corsia all'inizio di ottobre Giorgio Bordin, il nuovo primario del reparto di Medicina Generale dell’ospedale di Vimercate. La sua esperienza professionale è lunga e corposa. Laureato in Medicina all’università di Torino, si è poi specializzato in Immunologia e Allergologia, alla Sapienza di Roma, in Medicina Interna all’università degli Studi di Milano e in Reumatologia presso lo stesso ateneo.

Prima di approdare a Vimercate, Bordin ha lavorato in diverse strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. Nel pubblico, ne reparto di Medicina dell’ospedale di Novara, dove è poi diventato direttore della struttura, e al presidio ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo. In area privata convenzionata, invece, è stato direttore del dipartimento medico dell’ospedale "Piccole Figlie" di Parma e direttore sanitario alla Clinica Polispecialistica di Paderno Dugnano. "Già in questi primi giorni di attività - ha spiegato il neo primario - ho riscontrato la presenza e l’impegno in reparto di un team di professionisti di assoluto valore, capaci e con un equilibrio organizzativo consolidato, efficace e sufficientemente efficiente".

“Il mio obiettivo - ha poi aggiunto - è consolidare ulteriormente e arricchire questo lavoro e spirito di squadra, consapevole delle nuove sfide imposte dalle complessità che sta vivendo il sistema sanitario, la rete tra ospedale e territorio".