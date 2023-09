In Brianza una vincita da 30mila euro con il 10eLotto

Giocatore fortunato ad Arcore: settimana scorsa nella cittadina brianzola una vincita da 30mila euro grazie a un “8 Oro” in seguito a una giocata della modalità frequente.

Ma quella scorsa è stata una settimana che ha visto la Lombardia essere baciata dal Lotto. Come riportato da Agipronews, sono state registrate due vincite da 21.660 euro ciascuna a Milano e Pessano con Bornago (nel Milanese), entrambe arrivate con una giocata effettuata su tutte le ruote e l'opzione Lottopiù.

Il 10eLotto ha premiato la Lombardia nel concorso di venerdì 1 settembre. La vincita più alta di giornata, come riporta Agipronews, è arrivata a Cerro Maggiore (sempre nel Milanese) in seguito a un “9 Oro” in una giocata frequente, oltre a quella di Arcore. Il concorso del 10eLotto di venerdì 1 settembre ha distribuito 13 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.