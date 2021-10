La Provincia premia i benemeriti: una medaglia alla memoria dell'ambasciatore Attanasio

La Provincia premia persone e associazioni che si sono distante per il grande lavoro sociale, culturale e di volontariato svolto, non solo sul territorio, ma anche in Italia e all'estero.

Saranno consegnate il prossimo 23 ottobre le benemerenze che la Provincia di Monza e Brianza assegnerà in occasione dell'anniversario del beato Luigi Talamoni, patrono della provincia. Quest'anno la cerimonia si svolgere nella nuova palaestra del liceo Majorana di Desio che, per l'occasione, verrà intitolata a Luca Attanasio, l'ambasciatore di Limbiate ucciso lo scorso febbraio in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, dove svolgeva il suo servizio.

Durante la cerimonia il presidente della Provincia Luca Santambrogio consegnerà 10 premi: 5 medagli e 5 targhe con mezione speciale.

I premiati con la medaglia

Le medaglie verranno assegnate a Luca Attanasio (alla memoria); a don Augusto Panzeri responsabile della Caritas della zona decanale di Monza e cappellano del carcere cittadino; al Cadom (Centro aiuto donne maltrattate) che dal 1994 è attivo a Monza e in Brianza a difesa delle donne vittime di violenza; a Luigi Moretti (alla memoria) imprenditore e tra i promotori del Comitato per la nascita della provincia di Monza e Brianza; e a Giovanni Ferrario docente di Fenomenologia e Critica d’arte presso l’Università Cattolica di Milano.

I premiati con le menzioni

Le mezioni speciali verranno assegnate a Gatto Panceri cantautore e musicista brianzola; a Giancarlo Carrer (alla memoria) indimenticabile fondatore della Croce Bianca di Biassono da sempre impegnato nella vita sociale del paese morto a causa del covid; al cavalier Luciano Grella icona dello stile e della moda; al Gruppo Volontari Cogliate per il prezioso lavoro svolto sul territorio durante l'emergenza sanitaria; a Graziella Giudici attrice, regista e imprenditricie di Veduggio con Colzano.