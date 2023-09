Superenalotto: in Brianza con il Sistema Mandrakata vinti oltre 61mila euro

La tabaccheria Peveri di Monza è stata ancora una volta baciata dalla fortuna. Sabato 16 settembre con un sistema al Superenalotto della bacheca dei sistemi sono stati vinti oltre 61mila euro (per l’esattezza 61.636,40 con un sistema da 24 euro Mandrakata).

Sono 105 quote (di cui 5 sono state vendute nella tabaccheria via Goldoni) pari a 587,01 euro a quota.

“La particolarità in questo caso è che con lo stesso identico sistema avevamo vinto il 15 gennaio 117.836,84. Per noi è una grande gioia”, fanno sapere dalla tabaccheria monzese più volte salita alla ribalta delle cronache per le giocate fortunate.