Brianza fortunata: vinti quasi 10mila euro al Lotto

La Brianza è stata baciata ancora dalla dea bendata. Nell'ultima estrazione del Lotto un cittadino di Bovisio Masciago si è infatti rivelata essere molto fortunato.

Come riporta Agipronews, a Bovisio Masciago un giocatore si è portato infatti a casa ben 9.750 euro grazie a una giocata. Un bel modo di terminare la settimana, nella quale l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito in Lombardia quasi 74mila euro e in Italia 8,9 milioni di euro. Per un totale di 215 milioni da inizio anno.

Da segnalare, sempre nel corso del weekend, anche una vincita da 5mila euro a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza. Per quel che concerne il 10eLotto in Lombardia l'ultimo concorso ha distribuito in Lombardia 81mila euro, 15,7 milioni di euro in Italia, per un totale di 704 milioni da inizio anno.