Virtual Tour: un viaggio alla scoperta di Monza rimanendo seduti

Un viaggio alla scoperta di Monza, della sua storia, dei suoi vicoli, del suo Parco, della sua Villa. Rimanendo comodamente seduti sul divano davanti al pc o allo smartphone. Un viaggio virtuale e immersivo quello presentato questa mattina, mercoledì 20 aprile, in comune.

Collegandosi al sito www.monzavirtualtour.it si viene catapultati nella città di Tedolinda. All'inizio una panoramica dall'alto della città poi, in modo molto intuivo, è possibile "camminare" tra le vie del centro storico, i sentieri del Parco, le stanze della Villa, la pista dell'Autodromo anche attraverso passeggiate in monopattino. Una Monza che conquista sia chi già la conosce realmente sia chi, magari, l'ha scelta come meta per un weekend e inizia ad assaporare la sua bellezza conoscendo virtualmente i suoi angoli più caratteristici.

Un viaggio "accessibile" a ogni tipo di device, compatibile con con computer fissi, portatili, tablet, smartphone. Può essere inoltre visualizzato tramite dispositivi per Realtà Virtuale (cardboard o visori come, ad esempio, Oculus Go/Quest) e Totem touch. Una navigazione fresca, veloce e innovativa, con segnalazione dei punti virtualizzati e una mappa con la possibilità di filtrare i contenuti per percorsi tematici.

“Si tratta di un progetto pensato proprio per sostenere lo sviluppo del turismo della nostra città - spiegano il sindaco Dario Allevi e l'assessore al Turismo Massimiliano Longo -. Grazie a questa iniziativa possiamo diffondere attraverso il web le nostre bellezze e peculiarità rivolgendoci a un vasto pubblico, valorizzando ulteriormente il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. Con la pandemia il mercato turistico è fortemente cambiato e i numeri lo testimoniano: nel 2020 i dati mostrano un decremento degli arrivi in linea con le altre realtà locali, mentre nel 2021 c’è stata una consistente e rapida ripresa. Il turismo rappresenta per noi un tassello fondamentale, per questo abbiamo lavorato per dare maggiore visibilità alla nostra città e fare in modo che tanti possano essere affascinati dall’attrattività del nostro territorio e vengano a scoprire un tesoro culturale unico”.

Il progetto è stato Interamente finanziato dal comune di Monza, con il coinvolgimento del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, dell'Autodromo Nazionale Monza e della Fondazione Gaiani per il Museo e Tesoro del Duomo. Sono stati anche coinvolti privati cittadini in qualità di testimonial locali, i quali, attraverso alcune riprese video, raccontano i luoghi ai turisti.