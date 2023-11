Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sarà a Monza e visiterà un liceo in città

Lunedì 6 novembre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sarà a Monza. La visita istituzionale è prevista in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del liceo musicale Zucchi, presso l'ex Cgs.

Ad accogliere il ministro oltre alle autorità cittadine ci sarà la preside Rosalia Natalizi Baldi e il presidente della provincia Luca Santambrogio.

La nuova succursale del liceo Zucchi

Il Liceo B. Zucchi di Monza ha una nuova succursale nella nuova sede in via Marsala: un investimento da parte dell’amministrazione provinciale di circa 6,49 milioni di euro (oltre IVA). Un polo scolastico che verrà ufficialmente presentato e inaugurato alla presenza del ministro Valditara che ospiterà l’unico liceo musicale della provincia di Monza e della Brianza, un’eccellenza scolastica del nostro territorio.

La nuova sede ospiterà 5 aule didattiche e ben 18 spazi destinati alle diverse attività musicali. Nel polo sarà poi presente un auditorium da 150 posti, studiato appositamente per diventare una sala della musica, che potrà inoltre diventare fruibile in orario extra-didattico per tutta la cittadinanza: se le risorse destinate a traslochi e nuove forniture degli arredi scolastici sul territorio provinciale nel 2022-23 è stata di quasi 70.000 euro, 46.000 di essi sono stati interamente destinati proprio al neonato auditorium. Questa operazione riqualifica peraltro l’area ex-CGS, una vasta zona industriale del comune di Monza in disuso, ridando così slancio al tessuto economico-sociale della zona.