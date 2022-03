Vito Potenza ancora alla guida di Farma.Co.M

Vito Potenza è stato confermato, per il triennio 2022 – 2024, presidente di Farma.Co.M, Spa, la società partecipata al 95% dal comune di Monza che gestisce la 10 farmacie comunali cittadine ed il Poliambulatorio Farmasalus di Sant'Albino.

Nella giornata di mercoledì 30 marzo l'assemblea dei soci ha infatti proceduto alle nomine del consiglio di amministrazione confermando lo stesso Vito Potenza, Luigi Lia e Valentina Scalise e del Collegio Sindacale con le nomine di Fulvio Inderbitzin, presidene dello stesso, di Paola Paganelli e Marco Mosconi.

“Sono molto contento e ringrazio per la rinnovata fiducia accordatami dalla società e dal Sindaco di Monza - dichiara Vito Potenza -. Farma.Co.M è una società modello nel suo settore e poter lavorare ancora con il suo staff per nuovi progetti futuri è certamente stimolante per me e per i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione.”