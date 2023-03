L'esercito di volontari che prepara le nuove cucine di PizzAut

Il 'generale' Sonia Diligenti ha chiamato all'adunata. I 'soldati' di EasyMonza hanno risposto, hanno indossato la divisa d'ordinanza (una semplice t-shirt rossa con la scritta PizzAut) e hanno iniziato a lavorare. Olio di gomito, scopa, strofinacci e soprattutto sorriso e allegria. Queste le parole d'ordine dell'esercito messo insieme dal gruppo Facebook di Monza per aiutare Nico Acampora a preparare al meglio l'inaugurazione di PizzAut a Monza. Per domenica 2 aprile dovrà essere tutto pronto: non saranno ammessi errori, visto che a tagliare il nastro del locale e ad assaggiare quella che è stata ribattezzata "la pizza più buona della galassia conosciuta" ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"In prossimità dell’ apertura a Monza del meraviglioso progetto PizzAut abbiamo bisogno di volontari, che aiutino a preparare il locale - è l'appello lanciato sul gruppo Facebook EasyMonza da Sonia Diligenti -. Chi fosse disponibile stiamo organizzando turni. La mattina dalle 9 alla sera alle 17, compreso sabato e domenica . Fino all'1 aprile". In molti hanno già risposto e in molti si stanno già rimboccando le maniche, ma c'è ancora posto (e soprattutto bisogno) di nuove leve. Chi fosse interessato può postare la propria disponibilità direttamente sul gruppo Facebook EasyMonza. Il gruppo social monzese fin dal 2017 ha abbracciato e creduto nel progetto di Nico Acampora, promuovendo iniziative e attività per sostenere l'apertura del locale e il sogno di poter avere un PizzAut anche a Monza,

La nuova apertura a Monza

Il 2 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo verrà inaugurato il nuovo locale PizzAut a Monza. Nella rinnovata area dell'Energy Spring Park aprirà i battenti il secondo locale gestito da persone autistiche. Dopo quello di Cassina de Pecchi (inaugurato l'1 maggio 2021) adesso è la volta del primo PizzAut in Brianza. In quella Monza che, fin da subito, ha creduto e sostenuto quello che sembrava il sogno irrealizzabile del papà di un bambino autistico. Il sogno di Nico Acampora di rendere autonomi i ragazzi autistici attraverso il lavoro.

Il nuovo locale - che sorgerà nell'ex area Philips trasformata durante la pandemia in uno dei più grandi centri vaccinali della Lombardia - si estenderà su una superficie di 1.100 metri quadrati di cui 222 saranno destinati agli spazi cucina, con cucina riservata per la preparazione dei piatti senza glutine. Ci saranno 350 posti a sedere. Oltre ai forni speciali ci saranno tavoli, attrezzature e arredi tutti con caratteristiche studiate per facilitare il lavoro del personale autistico. I soffitti saranno insonorizzati; ci saranno accorgimenti illuminotecnici per evitare che luci possano dare fastidio ai lavoratori. Inoltre tutte le toilette saranno attrezzate per l'accesso alle persone disabili. Il nuovo ristorante fondato da Nico Acampora, una volta a regime, potrà garantire lavoro e occupazione a 25 ragazzi autistici ed a 4 neurotipici. Ci saranno anche 2 alloggi dove i ragazzi potranno sperimentare anche l'esperienza dell'autonomia abitativa.