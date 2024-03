Stalkerizza l'ex moglie e la minaccia davanti al figlio piccolo: 42enne arrestato

Ha continuato a stalkerizzare l'ex moglie per telefono e appostandosi sotto casa sua nonostante gli fosse già stato vietato di avvicinarsi a lei. Ed è arrivato a minacciarla in presenza del figlio piccolo.

A Carate Brianza è stato arrestato per il reato di atti persecutori un 45enne di origine rumena residente nel comune e già noto alle forze dell’ordine perché destinatario di provvedimento amministrativo di ammonimento (che invita il destinatario dello stesso a smettere di invadere la vita del soggetto cui sono rivolte le attenzioni non gradite ndr) da parte del questore.

L'uomo, nella giornata di sabato 9 marzo, dopo aver molestato l'ex moglie via telefono e attraverso i social network si sarebbe infatti appostato sotto casa di quest'ultima. Per poi raggiungerla e minacciarla in presenza del figlio minore. I carabinieri del Comando di Monza, intervenuti sul posto, dopo aver messo in sicurezza la donna e suo figlio hanno bloccato ed arrestato il 42enne. Che al momento del loro arrivo versava in un evidente stato di alterazione.

L’uomo, su disposizione del pm della Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, si trova ora nella casa circondariale di via Sanquirico.