Il ragazzo che quando vede la polizia locale ingoia la droga e tenta di fuggire nel parco

Alla vista degli agenti della polizia locale ha ingoiato l’involucro di cellophone lungo quasi 10 centimetri e poi ha iniziato a correre nel parco. Ma gli agenti lo hanno fermato. Sul giovane – poi identificato in un 25enne originario della Tunisia, irregolare – pendava già un provvedimento di rintraccio.

Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì 29 giugno a Seregno nel parco del Meredo dove gli agenti del Nucleo di Sicurezza urbana della polizia locale di Seregno erano impegnati in un servizio in borghese. Obiettivo: contrastare il consumo di sostanze stupefacenti. Gli agenti avevano notato il 25enne che l’anno scorso avevano già arrestato per spaccio. Il giovane, secondo quando riferiscono dal comando, aveva in mano alcuni involucri, probabilmente con all’interno la droga.

Il giovane è stato prima portato all'ospedale di Desio, poi fotosegnalato e poi trasferito in questura a Monza per l'esecuzione degli ordini di espulsione già emessi a suo carico.