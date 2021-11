Narcotizza e violenta 18enne nei campi, il precedente in Brianza dell'agente immobiliare arrestato

Narcotizza una coppia e poi violenta la donna, nella loro abitazione dove li avrebbe tenuti sotto controllo in stato di incoscienza per otto ore dopo aver somministrato della sostanza narcotica in un drink bevuto a quello che doveva essere un appuntamento di lavoro per la compravendita di un box. E dove era presente anche la bimba della coppia, di pochi mesi.

I carabinieri hanno arrestato Omar Confalonieri, 48 anni, agente immobiliare di via Montenapoleone a Milano: dovrà rispondere dei reati di reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

E anni fa, lo stesso copione era andato in scena purtroppo anche in Brianza. L'attività d'indagine, comunicata alla stampa solo lunedì 8 novembre, è stata coordinata dal Dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura della Repubblica di Milano, procuratore aggiunto Letizia Mannella e sostituto Alessia Menegazzo. A dare il la all'apertura del fascicolo è stata la denuncia presentata il 4 ottobre presso una stazione dei carabinieri da una giovane coppia. I due hanno riferito ai militari che la mattinata del 2 ottobre, dopo aver consumato un drink nel corso di un appuntamento di lavoro con l'agente immobiliare, avevano accusato un malore con forte stato di alterazione psico-fisica.

Violenta 18enne nei campi in Brianza

Nel 2008, in Brianza, vittima dell'uomo - ritenuto dagli inquirenti "stupratore seriale" - era stata una diciottenne. Omar Confalonieri che all'epoca dei fatti aveva 34 anni era già stato arrestato nel marzo del 2008 (poi condannato dal Tribunale di Monza) con l'accusa di aver violentato una ragazza giovanissima, una collega, in una zona di campi a Lentate sul Seveso.

Anche in quell'occasione Confalonieri avrebbe narcotizzato la vittima, rendendola incosciente con dei sonniferi per poi abusare di lei. Secondo quanto emerso, dopo aver scontato la pena e seguito un percorso rieducativo l'uomo è stato "riabilitato" con decisione del Tribunale di Milano arrivata nel 2013.

Si cercano altre vittime dell'agente immobiliare

Oltre alla donna che ha denunciato tutto, stando a quanto trapela dagli ambienti investigativi, ci sarebbero almeno altre due vittime. Anche se per ora, Confalonieri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Stefania Pepe.

Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altre donne che, in passato, abbiano potuto subire analoghi abusi sessuali da parte dell'agente immobiliare, come le indagini lasciano intendere, secondo quanto comunicato dall'Arma. A tal fine, si invitano coloro che abbiano incontrato Confalonieri, accusando successivamente uno stato d'incoscienza, a contattare immediatamente i carabinieri della Compagnia di Corsico, in via Repubblica dell'Ossola 1.

Chi è Omar Confalonieri e la sua agenzia immobiliare

Il 48enne, sposato e apparentemente una persona tranquilla, faceva l'agente immobiliare da molti anni. La sua Confalonieri Real Estate puntava tutto sulla fiducia dei clienti. "Il rapporto fiduciario nell’ambito delle compravendite è fondamentale", scrivono in una presentazione in rete. "L'esperienza del fondatore, Omar Confalonieri, maturata in oltre 25 anni, è vasta ed articolata; la sua storia professionale - prosegue il testo - rappresenta una garanzia indiscussa per quanti abbiano necessità di gestire al meglio patrimoni immobiliari e che, al tempo stesso, sentano il bisogno di un apporto consulenziale approfondito e competente. Il suo approccio è schietto, diretto e versatile, sia nella compravendita immobiliare di tipo residenziale, industriale e commerciale, compresa la nuda proprietà e la locazione di immobili".

"La sua competenza professionale - si legge nella nota di presentazione - è molto ampia: spazia dalla gestione e amministrazione d'agenzia, fino alla supervisione e all’assunzione di responsabilità civile e penale di tutte le attività contrattuali. Confalonieri Real Estate si occupa inoltre di studi di fattibilità finalizzati alla creazione di nuovi progetti immobiliari".

"Il tutto - secondo lo stesso testo - all'insegna di un rapporto fiduciario e riservato in ogni fase della compravendita: un aspetto fondamentale, questo, per il cliente il quale può completamente affidarsi alla lungimiranza della Confalonieri Real Estate, ponendosi al riparo da preoccupazioni e problematiche stressanti. Il cliente deve potersi affidare al referente che lo segue per tutto l'iter, nella massima trasparenza e serenità, grazie a un rapporto fiduciario che lo ponga al riparo da intoppi e sgradevoli conseguenze".