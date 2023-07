Non gli ripara "subito" il telefono, insulta il titolare poi guida ubriaco: denunciato

Una accesa discussione e insulti a sfondo razziale. Poi una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

E' iniziato con una lite all'interno di un negozio il sabato sera di un operaio 45enne di Verano Brianza, culminato con un deferimento per guida in stato di ebbrezza. Intorno alle 20 di sabato 1 luglio infatti i carabinieri della stazione di Giussano sono intervenuti in piazza Roma dove alcuni cittadini avevano segnalato che era in corso un accesa lite tra un uomo di 45 anni di Verano Brianza, lì in compagnia di un amico, e il titolare di un negozio, un 33enen di origine cinese.

Secondo quanto ricostruito dai militari il 45enne, con evidenti segni di abuso di alcol, aveva aggredito verbalmente il titolare di un negozio di telefonia pretendendo che il negoziante gli riparasse il cellulare subito nonostante fosse in orario di chiusura. Al suo diniego sarebbe andato su tutte le furie aggredendolo. E anche davanti ai carabinieri aveva rivolto ripetute offese e minacce a sfondo razziale al 33enne.

I due poi si sono allontanati. Ma poco dopo, forse credendo che i carabinieri non ci fossero più, sono risaliti a bordo di una Volkswagen Golf. Percorse alcune centinaia di metri, all’angolo tra via Cavour e via 25 Aprile, sono stati intercettati dalla pattuglia dell'Arma che li aveva visti sopraggiungere a forte velocità. La Golf, condotta dal 45enne, giunta all'incrocio stradale, senza rispettare il segnale di “stop” ha anche accelerato, sorpassato un’autovettura ferma sulla linea di arresto e ha svoltato velocemente a destra come per tentare la fuga.

Sottoposto all’alcoltest, il 45enne è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,6 g/l e denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. L’uomo, come spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, ha già alle spalle numerosi precedenti per guida in stato d’ebbrezza risalenti negli anni e altrettante sospensioni della patente di guida.