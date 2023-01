Tira un pugno contro il finestrino del pullman: l'autista finisce in ospedale

"Servono controlli sui mezzi e al capolinea, soprattutto quello della stazione di Monza. Ieri sera all'autista è andata bene, ma sarebbe potuto finire anche peggio". A parlare è il monzese Salvatore Russo, componente del direttivo della segreteria cittadina della Lega.

Russo ha raccolto la testimonianza di un autista che nella serata di lunedì 16 gennaio è stato aggredito da un uomo al capolinea di piazza Castello, dietro alla stazione. Erano circa le 20.30 quando l'autista era fermo in piazza alla guida in attesa di iniziare il turno. Un uomo gli si è avvicinato al finestrino chiedendo di poter salire su un altro mezzo per poter recuperare una borsa che aveva dimenticato. L'autista gli ha però spiegato che quella non era la linea che cercava. Dopo poco l'uomo si sarebbe avventato contro e dato un forte pugno al finestrino mandandolo in frantumi e procurando alcune ferite al conducente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma nel frattempo l'aggressore si era già allontanato. Il conducente è stato quindi trasferito in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di via Amati.

"Episodi di questo tipo non si devono più verificare - commenta Russo che già durante la Giunta Allevi, quando era consigliere comunale, aveva portato all'attenzione delle cronache il problema della sicurezza sui mezzi pubblici -. Servono controlli sui mezzi, ma passaggi anche alle fermate più a rischio. Soprattutto i capolinea nelle periferie e quello della stazione. La sera, in particolare, passeggeri e autisti sono più a rischio. Mezzi più sicuri fanno bene a tutti: all’ambiente, alle tasche dei passeggeri, agli autisti e ai controllori. Bisognerebbe installare alla postazione di guida un pulsante di sicurezza collegato direttamente con la centrale operativa delle forze dell'ordine. Il tutto coadiuvato da un sistema di telecamere che riprendono quello che sta avvenendo sul mezzo". Il tema della sicurezza sui mezzi pubblici era stato abbracciato anche dal consigliere regionale del Carroccio Alessandro Corbetta che nei giorni scorsi ha ribadito la necessità di guardie giurate sui treni regionali.