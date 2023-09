"Potete abbassare la musica?", due 20enni picchiati e rapinati in centro Monza dal branco

Una aggressione in piena notte, con calci e pugni e poi la rapina. Due ragazzi sono stati picchiati e derubati in centro Monza nella notte tra sabato e domenica, nel weekend in cui la città si è riempita di turisti e visitatori in occasione del Gran Premio di Monza. Il fatto è avvenuto intorno alle tre e mezza del 3 settembre, in via Gerardo dei Tintori, in pieno centro.

Due ventenni si trovavano a ridosso del ponte quando avrebbero chiesto a un gruppetto di ragazzi, tutti descritti come di origine straniera, forse maghrebini, di abbassare il volume della musica che fuoriusciva dalle casse che avevano al seguito. Ma la risposta non è stata cortese. Pugni, calci e botte e poi la rapina con due collanine strappate di dosso ai malcapitati. Uno dei due giovani è stato ferito alla nuca e in via Gerardo dei Tintori nel cuore della notte è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Monza, con i militari ai comandi del maggiore Emanuele d'Onofri.

Al momento dell'arrivo dei carabinieri però il gruppo - almeno una decina di persone - non c'era già più. Sarebbero scappati ancora prima che i due giovani potessero chiedere aiuto. I ragazzi non hanno fatto ricorso alle cure mediche e l'ambulanza del 118 giunta in centro è ripartita vuota alla volta del pronto soccorso. Sull'episodio, sfociato in una aggressione con rapina, ora indagano i carabinieri.