Entrano al bar a chiedere ancora da bere, lite nel locale: carabinieri e ambulanza a Varedo

La lite nel locale e l'intervento dei carabinieri e dei soccorsi del 118. Serata movimentata a Varedo quella di martedì 31 ottobre. All'interno di un bar poco prima delle 22 due persone, già alticce, si sarebbero presentate al bancone per chiedere ancora da bere. E al rifiuto del proprietario che li avrebbe invitati ad allontanarsi sarebbe scattata l'aggressione. Una lite che ha fatto accorrere nel locale un'ambulanza del 118 preallertata in codice giallo con tre persone tra i 34 e i 57 anni coinvolte. A Varedo martedì sera sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio. Un'ambulanza ha accompagnato in codice giallo un uomo in ospedale.

Una nottata di interventi e richieste di soccorso

Una nottata di festeggiamenti e di eccessi quella tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre. Anche in Brianza. La notte di Halloween ha richiesto, come sempre, un super lavoro per i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine. A partire dalle 19 di martedì sera la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha ricevuto una serie di richieste di intervento e soccorso, molte delle quali concluse solo con una segnalazione, senza più nessuno sul posto al momento dell'intervento.

Poco prima delle 22 è partita la richiesta di intervento da Varedo. Poi la chiamata un'altra aggressione con richiesta di soccorso e con la presenza di forze dell'ordine sul luogo dell'evento è stata registrata a Giussano, alle 22.33 con un ragazzo di 29 anni trasferito in ospedale in codice verde a Carate Brianza. Da Trezzo sull'Adda e da Vimercate sono partite due chiamate di richiesta di intervento per intossicazione etilica che hanno coinvolto due giovanissimi. Alle due e venti della notte a Vimercate, in via Manin, una ragazza di 19 anni è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 con sintomi da abuso di sostanze alcoliche ed è stata trasferita in ospedale in codice verde.

A Biassono nella nottata è avvenuto anche un incidente stradale che ha coinvolto tre persone, con uno schianto tra due auto in lungo la strada provinciale 234. In ospedale, soccorsi in codice giallo, sono finiti un ragazzo di 27 anni, un 31enne e un 57enne. A Milano invece, all'alba di mercoledì 1 novembre, in viale Forlanini un incidente stradale ha causato la morte di un giovane e ferito 11 persone.