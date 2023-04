Notte di aggressioni e alcol in Brianza

Una notte di violenza e di alcol in Brianza. Ancora una notte di intenso lavoro per gli operatori del 118 e per le forze dell'ordine. Poco dopo la 1 di oggi, domenica 9 aprile, un intervento a Muggiò in soccorso di un uomo di 51 anni che aveva alzato troppo il gomito. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un’ambulanza in codice giallo in piazza Garibaldi. Le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il 51enne è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso del San Gerardo.

Stanotte poi anche due aggressioni. La prima a Monza, intorno alla 1.40, in via Emilia. Vittima un ragazzo di 22 anni. Sul posto gli agenti della questura e gli operatori del 118 inviati in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del 22enne non erano gravi e il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del San Gerardo per gli accertamenti del caso. Poi ancora un’aggressione, questa volta a Carate Brianza. Poco prima delle 3 sono stati allertati i soccorsi per un’aggressione in via della Valle, coinvolto un ragazzo di 21 anni. Areu ha inviato un’ambulanza in codice giallo, sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno. Le condizioni del giovane sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il ragazzo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio.