Serata di aggressioni: un uomo finisce in ospedale

Una serata di aggressioni quella di ieri, lunedì 20 febbraio. E spunta anche un’arma bianca. Il primo episodio è avvenuto a Carnate, in via Roma, intorno alle 19. Da quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) vittima dell’aggressione una donna di 38 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 in codice giallo e i carabinieri. Fortunatamente le condizioni della donna sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda.

Poi, poco dopo le 22, un altro evento violento a Seveso in via Martiri d’Ungheria. Coinvolto un uomo di 44 anni che, sempre secondo quanto riferisce Areu, è stato ferito con un’arma bianca. Sono stati subito allertati i soccorsi. L’uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che sono impegnati sulla ricostruzione dell’accaduto.