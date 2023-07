15enni seduti al tavolino del bar a bere cocktail alcolici: denunciato il titolare

Cocktail alcolici serviti al tavolino di un bar a dei ragazzini poco più che quindicenni. E' successo a Seregno, in un locale. E ora il titolare è stato denunciato per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Il fatto è emerso in seguito a un controllo della polizia locale effettuato in borghese. Passeggiando in ingognito per le vie della città gli agenti hanno notato la scena e hanno visto "numerosi avventori di giovane età" ai tavoli di un bar intenti a ordinare e ricevere bevande alcoliche. A quel punto il personale del comando si è palesato e ha effettuato le verifiche del caso: i ragazzini avevano poco più di 15 anni. E in seguito al controllo ora il titolare dell'attività verrà denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori. E all'attività "potrà essere applicata la sospensione della licenza" specificano dal comando di piazza Umberto I.

Durante i controlli effettuati dalla polizia locale a cui ha preso parte anche William Viganò, assessore alla Sicurezza e vicesindaco insieme a quattro pattuglie coordinate dal comandante Giovanni Dongiovanni, giovedì sera in città sono state fermate due persone poi sanzionate per ubriachezza molesta. L'attività infatti aveva come obiettivo la prevenzione e il monitoraggio dei fenomeni derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche. E in piazza Risorgimento dopo aver identificato una decina di persone per due di queste è scattata la sanzione e l'allontanamento.