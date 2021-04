Aliante atterra in un campo a causa del tempo avverso, carabinieri prestano i primi soccorsi

Atterraggio di fortuna su un campo di Lentate sul Seveso. Non era diretto in Brianza l'aliante che nel pomeriggio di domenica 18 aprile è decollato da Varese, in direzione Sud-Est.

Le condizioni meteo non proprio favorevoli hanno obbligato il pilota, 45enne spagnolo, ad atterrare in un campo agricolo a Lentate sul Seveso. Proprio a pochi passi dalla caserma dei carabinieri e proprio i militari sono stati i primi a prestare soccorso. Il pilota - un membro della nazionale spagnola di volo a vela che stava partecipando a uno stage organizzato dall'Aeroclub di Calcinate del Pesce, nel Varesotto - non ha riportato ferite, nè danni al mezzo.

A raggiungere il 45enne in Brianza poi è stato un team di recupero partito da Varese.