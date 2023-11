Allagamenti e alberi caduti, cosa è successo oggi in Brianza (ancora in ginocchio per il maltempo)

Allagamenti, tratti inagibili, alberi pericolanti e rami caduti. Con piante finite anche sopra le auto. Un'altra giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza che dalla mezzanotte di venerdì 3 novembre alle 16.30 della stessa giornata si sono ritrovati a dover gestire una quarantina di interventi di soccorso e di emergenza.

Le squadre sono state occupate con decine di interventi a causa della forte perturbazione che ha colpito il territorio. "Per la maggior parte, si è trattato di alberi pericolanti o caduti su sede stradale e di oggetti pericolanti. Si sono registrati anche interventi per danni d'acqua in genere. Al momento la situazione sembra essere rientra nella normalità. Anche il fiume Lambro,(osservato speciale)al momento non sta creando particolari criticità" hanno specificato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza nel tardo pomeriggio del 3 novembre.