Allarme amianto non solo in via Marsala: detriti di eternit dal tetto del centro sociale

Sos amianto non solo in via Marsala. A lanciare l’allarme anche i residenti di via Timavo. I nubifragi che da venerdì sera si stanno abbattendo su Monza hanno danneggiato anche il centro sociale con alberi abbattuti e parte del tetto scoperchiato.

“Chiediamo un intervento immediato - scrivono i residenti di via Timavo alla redazione di MonzaToday e alle autorità competenti - I detriti di amianto provenienti dal tetto dell'edifico si stanno riversando sulle strade compromettendo la salute e l'incolumità dei residenti e di chi le attraversa. Oltre a far sgomberare l'intera area richiediamo una bonifica del materiale tossico”.

Chi vive nella via ha paura e sollecita le forze dell’ordine a un rapido sgombero e chi di competenza a un’immediata bonifica dell’area. “Siamo preoccupati per la nostra salute - spiegano -. Per tutti quei pezzi di amianto presenti sul tetto diroccato dello stabile di via Timavo 12 che il maltempo di questi ultimi giorni sta gettando in mezzo alla strada”.

L'interno del centro sociale di via Timavo

Intanto la zona di via Marsala continua a rimanere area rossa. Finestre chiuse, con le tapparelle abbassate e gli scuri chiusi. E mascherina Ffp2 ogni volta che si esce e si rientra a casa, con la raccomandazioni di lavare anche le calzature. Sono queste le disposizioni contenute all'interno dell'ordinanza "contingibile e urgente" pubblicata nella serata di domenica 23 luglio a firma del sindaco di Monza Paolo Pilotto per l'area di via Marsala sove dalla giornata di ieri sono in corso le operazioni di ricognizione e di bonifica per la presenza di materiali in eternit dispersi dopo il distacco parziale, causato dal maltempo, del tetto di un edificio in viale Europa.

Gli interventi sono in programma fino al 31 luglio 2023 e la bonifca riguarderà superfici pubbliche e private compresi balconi. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività a cura di una ditta specializzata sotto la supervisione di Atsa Brianza il comune ha disposto alcuni divieti, con multe fino a 500 euro per chi trasgredisce.