Forte puzza di ammoniaca, il sindaco: "Rimanete chiusi in casa"

L'allarme è scattato subito, fin da quando nel piccolo borgo della Brianza si è sentito un fortissimo e acre odore di ammoniaca. L'allarme è scattato a Corrrezzana, nella prima serata di martedì 25 luglio, ma il problema si era diffuso anche in altri paesi. "Si raccomanda alla popolazione di stare in casa con le finestre chiuse, aveva avvisato il sindaco Marco Beretta.

L'allarme era scattato non appena quell'odore acre e fastidioso che, nel frattempo, si era diffuso fino a Lesmo, come riferisce a MonzaToday un residente si stava via via diffondendo nel paese e nei comuni della zona. Intorno alle 22 è arrivata anche la spiegazione del problema, direttamente da Filippo Galbiati, sindaco del vicino comune di Casatenovo (Lecco).

"Si conferma che vi è stata una perdita da un serbatoio di ammoniaca all’interno dell’Azienda Vismara - spiega Filippo Galbiati - Sono al lavoro diverse unità dei vigili del fuoco comprese unità chimico-batteriologiche e unità di protezione delle vie aeree. Sono presenti carabineri, Arpa, in arrivo personale di Ats, presenti direttore di stabilimento e tecnici di Vismara. L’odore acre è in attenuazione nella zona di Sant’Anna ma ancora molto percepibile nella zona poco più a sud verso via San Luigi. Al momento si conferma l’indicazione a non rimanere all’aperto".