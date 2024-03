Il cucciolo Fred è morto: è allarme intossicazioni a Monza

Fred, un cucciolo di appena 7 mesi, è già morto. Altri sono rimasti intossicati.

È allarme nel quartiere San Fruttuoso per una serie di intossicazioni di cani le cui cause resrtano da chiarire. A denunciarlo oggi, 16 marzo, è il Comitato San Fruttuoso. Gli episodi stanno accadendo al Montagnone e nelle aiuole di via Po.

Fred è morto, e gli altri avvelenati

"Fred, un maltese di 7 mesi, è purtroppo morto e il veterinario ha diagnosticato l’ingestione di una sostanza tossica. Altri cani nelle ultime settimane sono stati male. I cittadini sono preoccupati e si chiedono quale possa essere la causa: sostanze diserbanti, topicidi oppure qualcuno che dissemina bocconi avvelenati?" denuncia lo storico comitato, attivo nel quartiere da oltre 25 anni.

Ora l'obiettivo dei cittadini è chiarire al più presto le cause degli avvelenamenti e porvi fine quanto prima. Al momento pare scartata l'ipotesi su un possibile riutilizzo del il glifosato sui marciapiedi, il diserbante che l’Unione europea nel 2023 ha autorizzato per altri dieci anni nonostante sia tossico, potenzialmente cancerogeno e letale per gli animali di piccola e media taglia. "Sapevamo che il comune di Monza ne aveva sospeso l’uso e, in ogni caso, per legge non potrebbe essere diffuso in parchi e giardini - fa sapere il Comitato San Fruttuoso in una nota stampa - Allo stesso modo, sarebbe vietato l’uso di sostanze topicide sparse, essendo consentite solo le 'trappole' con aperture piccole e inaccessibili ai cani, ben segnalate con cartelli. Cresce dunque il sospetto che siamo di fronte a bocconi avvelenati oppure a sostanze tossiche messe in giro da qualche 'nemico' degli animali.

"Chiediamo che gli uffici comunali ci confermino che glifosato e topicidi non vengono più utilizzati - chiarisce Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso - Facciamo anche appello alle Gev, le guardie ecologiche, perché intensifichino i pattugliamenti nel nostro quartiere".