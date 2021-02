Monza piena di barriere: il progetto (bocciato) per rendere accessibile l'Arengario

Andrea Ferretti, presidente dell'associazione Peba Onlus, durante una diretta Facebook con il consigliere Paolo Piffer illustra le criticità delle barriere architettoniche a Monza. Ferretti, di professione architetto, attraverso il capogruppo di Civicamente aveva presentato in Comune un progetto per rendere accessibile l'Arengario

Monza (sfortunatamente) è in linea con il 95% dei Comuni lombardi: tante le barriere architettoniche e i ritardi nella stesura del Peba (Piano di eliminazioni delle barriere architettoniche).

Barriere lungo le strade, ma anche negli edifici pubblici, e tra gli emblemi delle strutture non accessibili alle persone con disabilità c’è l’Arengario.

Questo quanto emerso in occasione dell’incontro su Facebook organizzato dal gruppo Civicamente: ospite Andrea Ferretti, architetto monzese, presidente dell’associazione Peba Onlus, da anni impegnato in molti comuni lombardi in progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

“La situazione in Lombardia è pressoché comune – spiega -. Solo il 5% dei Comuni lombardi si è già attivato per la stesura del Peba, una legge che risale a quasi quarant’anni fa”. A Monza è ancora tutto fermo. “Con la mia Onlus, che vive esclusivamente di donazioni private, stiamo lavorando in diversi comuni della Lombardia, anche in collaborazione con gli studenti (soprattutto i futuri geometri) che vengono impiegati nella mappatura delle barriere architettoniche. Lavori che poi vengono consegnati alle amministrazioni che, di anno in anno, in sede di bilancio approvano i fondi da destinare all’eliminazione della barriere architettoniche evidenziate durante la mappatura”.

Il progetto (bocciato) per rendere accessibile l'Arengario

Ferreti - attraverso il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) - aveva presentato una proposta per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Arengario. “Si trattava dell’installazione di un montascale mobile. Prevedeva, per il suo utilizzo, la presenza di un addetto. In questo modo l’Arengario sarebbe stato fruibile anche alle persone costrette sulla sedia a rotelle o con difficoltà motorie”.

La replica dell'assessore Massimiliano Longo

L’assessore alla Cultura Massimiliano Longo spiega il motivo della bocciatura del progetto di Ferretti. “Durante il lockdown ho organizzato un sopralluogo in Arengario insieme alle associazioni che avevano avanzato critiche sulla non accessibilità. All’incontro era presente anche una persona sulla sedia a rotelle portata dalle associazioni, e alcuni tecnici del Comune. La proposta di un montascale mobile con la presenza di un addetto è stata bocciata proprio dalla persona disabile. L’idea di un montascale mobile non lo rassicurava, e il doversi affidare a terzi per accedere all’Arengario era comunque un motivo di dover dipendere da altri”.

Longo in questi mesi ha lavorato alla creazione di un altro progetto per permettere a tutti di accedere all’Arengario. “Stiamo lavorando insieme alla Sopraintendenza. Abbiamo istituito un tavolo tecnico per la stesura di un progetto definitivo realizzato dalla Sopraintendenza e dal Comune, con il duplice obiettivo di tutelare la bellezza architettonica dell’Arengario, ma anche di renderlo accessibile a tutti. Il tema della disabilità mi sta molto a cuore”. Sulle tempistiche di presentazione del progetto però non ci sono ancora date.

A portare in aula il problema delle barriere architettoniche in Arengario anche la consigliera Francesca Pontani (Italia Viva). Un anno fa, in occasione della mostra fotografica di Steve McCurry aveva evidenziato la non accessibilità dell’allestimento alle persone con disabilità chiedendo di scegliere altri spazi espositivi per garantire la fruizione dell’arte e del bello a tutti.

Nel frattempo il 24 febbraio riaprirà i battenti in Arengario la mostra di Hitchcock70 fotografie e contenuti speciali provenienti dagli archivi della Major americana a cura di Gianni Canova. La mostra rimarrà aperta fino al 31 marzo.