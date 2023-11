L'uomo con la pistola (e il silenziatore) nascosta nel mobile di casa

Droga, un'arma e i proiettili. Due uomini - un 46enne e un 35enne, entrambi italiani - sono stati arrestati giovedì mattina a Cinisello Balsamo dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, soldi e una pistola. A bloccare i due sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni, che verso mezzogiorno hanno notato il più giovane - a loro già noto - a bordo di un'auto guidata da una seconda persona.

Seguendo la macchina, i poliziotti sono arrivati in via Guardi, dove l'uomo è sceso ed è entrato in un'abitazione, cosa che nel giro di pochi minuti hanno fatto anche altri due giovani. Quando è uscito, il 35enne è stato fermato ed è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina, divisi in dosi, e di 120 euro, motivo per cui è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A quel punto gli investigatori hanno controllato il proprietario dell'appartamento, un 46enne, trovando dentro casa 131 grammi di "coca", 11 grammi di hashish e mille euro in contanti. Da un mobiletto all'ingresso del bagno è invece saltata fuori una pistola Bernardelli calibro 7.65 oltre che 20 cartucce e un silenziatore. Anche lui - scarcerato ad agosto scorso - è stato quindi arrestato per droga e per detenzione di arma comune da sparo alterata con relativo munizionamento