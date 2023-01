Monza si prepara alla lotta

Dopo il grande corteo dello scorso 5 novembre l'Assemblea di Monza e Brianza si organizzano con un nuovo evento pubblico.

Martedì 17 gennaio alle 21 al Circolo Zeguina di Monza (via Col di Lana 30) si terrà un'assemblea pubblica promossa da Assemblea di Monza e Brianza per un presente di lotta comune. Il gruppo è una rete aperta di realtà sociali, studentesche e sindacali attive sul territorio brianzolo che da luglio è impegnata in attività di confronto su temi e pratiche di mobilitazione comune. Lo scorso 5 novembre aveva aveva preso parte al grande corteo organizzato dal centro sociale Foa Boccaccio. I militanti continueranno a manifestare e a lottare per i grandi temi sociali: contro il caro-vita, il caro-energia, l'emergenza abitativa, la mancanza di posti di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori (soprattutto delle nuove generazioni), diritto alla sanità pubblica.

Il corteo promosso dall'Assemblea di Monza e Brianza per un presente di lotta comune aveva fatto scendere in piazza centinaia di partecipanti arrivati da tutta la provincia che avevano sfilato per le vie della città per poi arrivare in piazza Trento e Trieste dove, senza il verificarsi di disordini o momenti di tensione, ci sono stati gli interventi conclusivi degli organizzatori.