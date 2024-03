Tagliate le gomme di 20 auto parcheggiate in strada a Muggiò

Risveglio amaro per una ventina di cittadini a Muggiò. Qualcuno nella notte ha vandalizzato diverse auto, tagliando le gomme dei veicoli. Un "killer" di gomme ancora in azione dopo la denuncia, scattata la scorsa settimana, per analoghi episodi avvenuti tra Muggiò e Nova Milanese che avevano portato i carabinieri a indagare un 30enne sorpreso durante un controllo con un coltello a serramanico a scatto, un dispositivo frangivento, uno spray al peperoncino, un puntatore laser, guanti e chiodi.

Ma adesso è successo di nuovo. La segnalazione, riportata dal Gruppo di controllo di vicinato del comune brianzolo, è della scorsa nottata. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo qualcuno ha tagliato i pneumatici di una ventina di auto in zona San Carlo.

Sull'episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.