Vandali scatenati: vetri delle auto in frantumi nel parcheggio della stazione

Vandali scatenati nel parcheggio della stazione ferroviaria di Lissone. Negli ultimi giorni decine di segnalazioni di automobilisti che si sono ritrovati i finestrini in frantumi, ma anche le auto danneggiate.

Immediata la denuncia alle autorità, ma anche sui social. Sul gruppo Facebook “Sei di Lissone se…” tante le persone che hanno raccontato di aver subito, negli ultimi giorni, atti vandalici nel parcheggio della stazione. Ad alcuni ciclisti è stata rubata la bicicletta.

Emblematico il racconto di una automobilista che nel giro di un mese si è trovata per due volte l’auto danneggiata, per un danno di quasi 500 euro. Furti in pieno giorno a danno di pendolari che parcheggiano l’auto per recarsi in stazione, e al termine della giornata lavorativa si ritrovano la triste sorpresa.

I ladri si accontentano di spiccioli, alcune volte portano via i documenti. Ma i danni che lasciano sono ben superiori al bottino. Gli utenti del gruppo Facebook “Sei di Lissone se…” hanno segnalato recenti atti vandalici anche alle automobili parcheggiate nelle vie limitrofe all'area di sosta della stazione.

Nel parcheggio della stazione di Lissone alcuni mesi fa due 15enni, poi arrestati, avevano incendiato un’auto. I carabinieri stanno indagando.