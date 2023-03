"Non abbiate paura, chiamateci subito perché noi siamo al vostro fianco"

La pattuglia dei carabinieri fuori casa, una corsa per vedere che cosa era successo e poi una chiacchierata con uno dei militari che gli ha riempito il cuore. Tanto che Claudio Trenta, residente a Barlassina e amministratore della pagina Facebook “Succede a Barlassina… (ditelo al Trenta”) ha voluto condividerla sui social.

Il cittadino che quotidianamente sul suo gruppo segnala piccoli e grandi problemi che ci sono in paese e che negli ultimi mesi ha costantemente monitorato il problema dei furti, ha raccolto l’appello del militare e lo ha lanciato ai suoi concittadini. “Segnalate sempre, non abbiate paura noi siamo sempre al vostro fianco”: questo in sintesi il messaggio che il carabiniere ha lanciato a Claudio Trenta.

“Sono rimasto positivamente colpito da quello che mi ha detto il militare – ha spiegato Trenta -. La sua gentilezza, disponibilità e quel sentimento di vicinanza ai cittadini. Più volte mi ha ripetuto che dobbiamo segnalare, non dobbiamo avere paura di creare falsi allarmi o di non essere ascoltati. Ogni segnalazione è preziosa, sia per persone sospette sia per comportamenti sospetti. Noi siamo al vostro fianco e siamo qui per aiutarvi, mi ha più volte ribadito”.

Claudio Trenta ha incontrato i militari mentre erano impegnati nel controllo di un’autovettura sospetta che da diversi giorni era in strada. Al termine delle verifiche è iniziato un dialogo cordiale e quel messaggio più volte ribadito dal carabiniere sull'importanza di non girare la faccia dall’altra parte ma di allertare subito le forze dell’ordine.