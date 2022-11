Il comune che da un mese è stato preso di mira dai ladri

"Da un mese Barlassina è messa a ferro e fuoco dai ladri. Almeno un furto al giorno, ma in alcuni casi si arriva anche a tre. Nessuno viene risparmiato: vengono prese di mira abitazioni, ma anche negozi".

La denuncia è di Claudio Trenta, amministratore della pagina Facebook 'Succede a Barlassina (ditelo al Trenta)'. Nell'ultimo mese sul gruppo social è un quotidiano bollettino di furti o tentativo di furti nel piccolo paese delle Groane che conta poco meno di 7 mila abitanti. L'ultimo furto, in ordine cronologico, quello alla farmacia del paese. A essere preso di mira anche il terrazzo di Claudio Trenta: pochi giorni fa l'uomo ha notato alcune impronte infangate sul balcone. Probabilmente si tratta della stessa banda di ladri che da un mese agirebbe indisturbata tra le palazzine, le villette e i negozi di Barlassina.

Trenta ha anche raccolto e condiviso sui social le immagini dei sistemi di video sorveglianza che, in alcuni casi, riprendono perfettamente anche i volti dei furfanti. "Dovrebbero essere in tre - prosegue -. Le vittime hanno già fatto avere ai carabinieri le immagini". Ma intanto la paura sale: tra furti veri e propri e tentativi di furto i cittadini sono terrorizzati.

"In alcuni casi sono propri gli stessi cittadini che sono riusciti a mettere in fuga i ladri - conclude -. Agiscono abitualmente la sera, non si fermano neppure davanti alle porte finestre blandate. In un caso sono stati messi in fuga dal cane che ha abbaiato e quindi allertato la famiglia".

I cittadini, anche attraverso il gruppo Facebook di Trenta, ribadiscono la necessità di maggiori controlli e la speranza che le forze dell'ordine riescano in tempi brevi ad arrestare la banda bassotti.

