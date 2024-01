Ragazzini scatenati devastano gli addobbi di Natale e il cassonetto per la raccolta degli abiti

Ancora baby vandali all’azione: dopo il caso dei ragazzini che hanno distrutto la statua di Gesù Bambino a Muggiò, e quello di Concorezzo con giovanissimi che hanno devastato la piazza postando il tutto su Instagram, adesso ancora atti di vandalismo compiuti da giovanissimi.

Teatro piazza Kennedy a Bellusco dove, nell’arco di pochi giorni, ci sono stati due episodi. Il primo la notte di Capodanno, il secondo pochi giorni dopo. Come spiega la nota diffusa sulla pagina Facebook della polizia locale Brianza Est – e condivisa a sua volta dal sindaco di Bellusco Mauro Colombo - alcuni ragazzi avrebbero volontariamente distrutto l'allestimento natalizio realizzato dai volontari della Pro Loco e poi vandalizzato un cassonetto per la raccolta solidale degli abiti. Il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della piazza.

“Quanto commesso, oltre a sottovalutare il pericolo creato per se stessi e per gli altri, denota l’assoluta mancanza di rispetto del lavoro altrui e del senso di comunità”, precisa la polizia locale Brianza Est. Un atto sul quale comando e primo cittadino non hanno voluto chiudere un occhio. In accordo con il sindaco i presunti autori sono stati denunciati all’autorità giudiziara.



“Le immagini di sorveglianza hanno compiuto, pienamente, il loro dovere - si legge sul post della polizia locale -. stiamo lavorando in sinergia con le altre forze dell’ordine per individuare i colpevoli nei confronti dei quali il comune procederà per tutelare il bene comune. L’amministrazione comunale, e tutti i cittadini che hanno a cuore Bellusco, non possono tollerare simili episodi”.