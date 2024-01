Devastano la piazza in centro e si filmano su Instagram: tutti denunciati

Hanno devastato piazza Castello con delle vere e proprie bombe. Poi, non soddisfatti per aver fatto esplodere alcuni cestini, si sono addirittura filmati e hanno postato il video su Instagram.

È successo la notte del 31 dicembre a Concorezzo, nella centralissima piazza Castello, e secondo quanto come riporta concorezzo.org, alcuni dei responsabili dei vandalismi compiuti sono già stati individuati proprio grazie ai video che loro stessi hanno pubblicato come "trofei" sui social.

Il comune ha già provveduto a inviare i video ai carabinieri e a sporgere denuncia per danneggiamento. I giovani "autodenunciatisi" sarebbero almeno una ventina e ora i diretti responsabili rischiano una condanna da 1 a 6 mesi in base al codice penale e fino a 1000 euro di sanzione. Dovranno, ovviamente, inoltre risarcire il danno causato.

Un fatto grave, anche in considerazione dell'ammonimento espresso dal sindaco Mauro Capitanio sulla sua pagina Facebook proprio in relazione all'uso dei botti nella notte di Capodanno: "A volte basta fermarsi cinque minuti e pensare anche a chi ci vive accanto, che sia una persona malata, un anziano, chi soffre per i rumori eccessivi o un animale" aveva postato a proposito.

I giovani concorezzesi non sono stati gli unici in Brianza ad essere stati colti sul fatto mentre erano intenti a perpetrare atti di vandalismo. A Caponago, intorno alle 22.30 di lunedì 1 gennaio, alcuni baby vandali hanno infatti dato fuoco alla pensilina degli autobus e sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza. Un fatto che è stato poi condiviso sui social dalla sindaca Monica Buzzini che lo ha condannato e che ha postato sulla sua pagina Facebook anche il frame del video che riprende l’accaduto. Immagini che sono già nelle mani degli inquirenti.