Nozze in vista per Silvio Berlusconi?

Il bacio allo stadio, sulle tribune, mentre in campo giocava il "suo" Monza. E ora le voci di un possibile matrimonio che si rincorrono. Saranno fiori d'arancio per l'ex premier Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina? Ottantacinque anni lui, trentuno lei: il Cavaliere e la compagna - classe 1990, calabrese d'origini e deputata di Forza Italia - sono stati fotografati insieme per la prima volta nel 2020 e la loro relazione, dopo l'ufficializzazione, dura ormai da due anni.

L'indiscrezione relativa a un possibile matrimonio tra i due è stata rivelata da "Libero". Marta Fascina prima di approdare in politica ed essere eletta alla Camera nel 2018 aveva lavorato per l'ufficio stampa del Milan. Per l'ex premier - se la decisione relativa alle nozze dovesse essere confermata e ufficializzata - sarebbe il terzo matrimonio dopo quello con Carla Dell'Oglio e Veronica Lario.

Nelle ultime settimane le apparizioni monzesi in pubblico insieme alla fidanzata si sono susseguite: i due sono stati immortalati insieme sulle tribune dell'U-Power Stadium lo scorso sabato 12 febbraio quando i biancorossi avevano trionfato 4-0 contro la Spal. Era stata anche la prima apparizione pubblica dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele che l'ex premier, davanti alla stampa, ha ricordato come un periodo difficile. Poi la coppia non ha mancato la partita in casa di sabato 19 febbraio ma nel match contro il Pisa la squadra ha perso 2-1.