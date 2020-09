Bernareggio, ragazzo aggredito e ferito alla schiena in strada: grave 27enne

Un ragazzo di 27 anni è stato trasferito in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano in elisoccorso nel tardo pomeriggio di venerdì 11 settembre dopo essere stato aggredito e ferito in strada, a Bernareggio. Secondo quanto appreso al momento, la chiamata di emergenza è partita intorno alle 17.15 da una zona residenziale del comune brianzolo dove il giovane ferito avrebbe cercato aiuto.

In via Marco Polo sono giunti i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme a un'ambulanza e l'elisoccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Le condizioni della vittima, un giovane italiano, sono apparse fin da subito gravi a causa di una ferita alla schiena all'altezza della vertebra lombare sinistra e il trasferimento è avvenuto in codice rosso. Il giovane al momento dell'intervento dei sanitari era però cosciente.

I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione e rintracciare il responsabile. Al momento non è chiaro se a provocare il ferimento sia stato un fendente causato da un coltello o da un'arma bianca o un proiettile. Seguiranno aggiornamenti.