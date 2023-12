Nel comune brianzolo qualcuno odia i cani: trovati bocconi con chiodi

Bocconcini potenzialmente letali. A Triuggio, in Brianza, è stata segnalata la presenza di esche contenenti pezzi di metallo dannosi per gli animali. La comunicazione arriva direttamente dal municipio.

"E' stata segnalata la presenza di bocconcini di carne contenenti chiodi, molto pericolosi per gli animali domestici, nella zona della scuola media Casati in via Kennedy/Aldo Moro".

"Chiediamo la collaborazione dei cittadini, invitando a prestare massima attenzione e a segnalare tempestivamente l'eventuale presenza sul territorio di tali esche pericolose alla Polizia locale chiamando il numero di telefono 0362.997644" si legge nell'avviso del comune.