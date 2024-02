L'orco nel negozio sotto casa: arrestato l'uomo che aveva violentato una minorenne

L'orrore nel negozio sotto casa. Un uomo di 34 anni - che vive nella provincia di Monza e Brianza - è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Brivio, in provincia di Lecco. Sul 34enne, come riferiscono i colleghi di LeccoToday, pende una pesante accusa: quella di aver violentato una minorenne e aver spacciato sostanze stupefacenti e psicotrope. A metterlo ai domiciliari, con la relativa applicazione del braccialetto elettronico, per quanto avvenuto tra il 2022 e il 2023: sulla testa del reo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare.

Violentò una minorenne: arrestato

Riavvolgendo i nastri, il provvedimento è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per la violenza sessuale commessa nei confronti di una minorenne, fatto avvenuto nell’agosto 2023, all’interno di un esercizio commerciale della Brianza lecchese che l’uomo aveva in gestione. All’arrestato è stato inoltre contestata la cessione di sostanze stupefacente e psicotrope ad altri minorenni, portata avanti dal 2022 sino al novembre 2023. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico