Auto cannibalizzata: i ladri portano via tutto, anche i sedili e le gomme

I ladri non hanno avuto pietà e l’hanno completamente smantellata lasciando solo il telaio. Auto cannibalizzata a Brugherio, in via San Maurizio al Lambro. Di una normale Toyota RAV4 ormai resta ben poco. I ladri hanno portato via quasi tutto: gomme, portiere, sedili, cofano, volante e tutta la strumentazione del cruscotto. Oltre alle targhe.

A ritrovare la carcassa della vettura sono stati gli agenti della polizia locale di Brugherio. Da ulteriori accertamenti e dal controllo sul telaio gli agenti hanno scoperto che l’auto non era stata immatricolata in Italia e non risultava neppure presente nella banca dati dell’elenco delle auto rubate,

Il telaio non risulta abbinato a nessuna targa italiana né a targhe di altri 10 Paesi europei, ma da ulteriori verifiche sembra che inizialmente aveva una targa di nazionalità spagnola. Al momento sono in corso le indagini. Gli episodi di auto cannibalizzate in Brianza ormai sono all'ordine del giorno. L'ultimo episodio una decina di giorni fa a Biassono, in un parcheggio pubblico.