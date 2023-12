L'uomo che compra un'auto ma non fa l'assicurazione: fermato dalla polizia (e non era la prima volta)

Fermato e sanzionato due volte dalla polizia locale al volante di un'auto senza assicurazione. E' successo a Brugherio dove nella mattinata di mercoledì 27 dicembre un automobilista è stato pizzicato dagli agenti del comando di via Quarto nuovamente al volante di un veicolo non assicurato. Il controllo è scattato intorno alle 11 quando una pattuglia della polizia locale di Brugherio, impegnata nel controllo del territorio, ha fermato una Volkswagen Crafter con alla guida un 62enne residente in città.

L'auto è risultata sprovvista di copertura assicurativa e non era mai stata assicurata dopo l’immatricolazione dello scorso mese di novembre. Il 62enne inoltre era una "vecchia" cnoscenza degli agenti perchè si tratta della seconda violazione nel biennio commessa dal medesimo conducente, anche se con diverso veicolo. "Sia nel primo che nell’attuale caso si trattava di veicoli intestati a società riconducibili al medesimo rappresentante legale" hanno specificato dal comando della polizia locale.

Per il 62enne è scattata una multa di 732 euro, il sequestro del veicolo sino a pagamento della sanzione e riattivazione dell’assicurazione per almeno 6 mesi, 45 giorni di fermo veicoli a partire dal momento del dissequestro concomitante con la riattivazione assicurativa e il ritiro della patente di guida per successiva applicazione della sospensione da 1 a 2 mese da parte del prefetto.