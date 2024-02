L'uomo che guidava ma che non aveva mai conseguito la patente: scatta una maxi multa

Era alla guida dell’auto di sua proprietà ma, in realtà, la patente non l’aveva mai conseguita. Se ne sono accorti gli agenti della polizia locale di Brugherio durante uno dei consueti controlli stradali. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 10 febbraio.

Erano circa le 11 quando gli agenti hanno fermato un automobilista a bordo di una Opel. L’uomo, risultato cittadino italiano residente a Brugherio, non aveva mai conseguito la patente. L’auto, peraltro, risultava sotto fermo fiscale. Per l’uomo scatta una multa di 7 mila euro e il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi.