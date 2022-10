Il parcheggio che nelle sere del fine settimana si trasforma in bar

"Ecco come ogni weekend si presenta il parcheggio di via degli Artigiani. Un'immagine del paese impresentabile". La denuncia arriva direttamente dai social, dal gruppo Facebook Comitato Baraggia Brugherio. Il problema riguarda quella zona della città dove, accanto a qualche ditta ci sono anche diverse abitazioni.

Un grande spazio che, come denunciano alcuni cittadini, nel fine settimana si trasforma in luogo di ritrovo soprattutto di adolescenti e di ragazzi. In strada, fino a tarda sera (e spesso anche all'alba) mangiando un panino o una pizza d'asporto e sorseggiando bottiglie di birra. Che vengono regolarmente abbandonate in mezzo allo spiazzo.

Un problema di mancanza di decoro quello che viene denunciato sul gruppo Facebook cittadino. "In quel parcheggio non ci sono cestini dove buttare i rifiuti - spiega il Comitato Baraggia che ha più volte sollecitato l'amministrazione comunale ad intervenire -. Ma mancano anche le luci e soprattutto il controllo. Abbiamo sollecitato il comune a trovare soluzione, e ad invitare proprietari dei locali a mantenere pulito. Qualcosa si è fatto ma troppo poco. Il quartiere non si merita e non accetta questo degrado. Noi non molliamo e monitoriamo sempre in quanto abbiamo a cuore il nostro paese".