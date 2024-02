Alle 9 del mattino aveva già alzato il gomito: maxi multa e sequestro dell'auto per un 37enne

Quando gli agenti della polizia locale stamattina lo hanno fermato per i consueti controlli hanno notato subito quell’alito vinoso. A quel punto sono passati alle verifiche con l’alcoltest che ha confermato, sia nel pre controllo che nell’accertamento con l’etilometro, che l’uomo aveva superato ampiamente i limiti previsti dalla legge.

Il fatto è accaduto a Brugherio nella mattinata di sabato 10 febbraio. Gli agenti della polizia locale intorno alle 9.15 hanno fermato un automobilista a bordo di una Peugeot. L’uomo – un 37enne di Brugherio – è risultato positivo all’alcoltest: 2,07 g/l la prima prova e 1,74 g/l la seconda prova.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, che per il livello rilevato prevede la sanzione da 1.500 a 6 mila euro e l’arresto dal 6 mesi ad 1 anni. L’auto è stata sequestrata in attesa dell’emissione del provvedimento di confisca.