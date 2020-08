Brugherio, i lividi e la corsa in ospedale dopo sospetta aggressione: morta donna

I lividi, le ferite sul collo, il ricovero d'urgenza in ospedale dove è arrivata in gravissime condizioni e poi il tragico epilogo. Non ce l'ha fatta la pensionata di Brugherio di 86 anni che nei giorni scorsi sembra sia stata vittima di una aggressione. La donna è morta nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Vimercate dove era stata ricoverata dopo l'accaduto che risale a martedì 4 agosto.

Erano stati i medici che - in seguito alle analisi effettuate e agli accertamenti clinici svolti - avevano notato che qualcosa non andava e che le lesioni che erano presenti sul corpo della donna erano compatibili con quelle di un'aggressione. Sul caso ora stanno indagando i carabinieri di Brugherio su disposizione della Procura di Monza. E al momento sull'indagine c'è il massimo riserbo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In seguito al decesso della donna ora potrebbe aggravarsi anche la posizione del responsabile che - nel momento in cui venisse identificato - dovrà rispondere del reato di omicidio.